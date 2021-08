Covid, 10 positivi a Giovinazzo. Più di 4000 in tutta la Puglia

La situazione in Puglia

Decessi

Sono 10 gli attualmente positivi a Giovinazzo, come annunciato dalla nostra testata nella giornata di ieri ( leggi qui ). Da inizio pandemia hanno contratto il virus più di 1244 persone, 1221 sono i guariti e 17 le vittime da inizio pandemia, l'ultima a metà maggio. Il più anziano tra i deceduti aveva 91 anni, il più giovane 57 anni.Nelle ultime 24 ore sono emersi in Puglia altri 334 contagi dall'analisi di 16.867 tamponi, pari all'1,98% del campione totale, dato sostanzialmente stabile. Questo il riepilogo:86 Provincia di Lecce85 Provincia Bat64 Area Metropolitana di Bari​46 Provincia di Brindisi27 Provincia di Foggia26 Provincia di Taranto6 casi di residenti fuori regione6 casi di provincia di residenza non nota sono stati attribuitiAttualmente nella nostra regione ci sono 4107 positivi al Sars CoV2 (147 in più rispetto a venerdì): 3814 in isolamento domiciliare, 128 ricoverati in ospedale (18 in meno rispetto a venerdì) compresi i 21 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (nessuna variazione rispetto a venerdì).248710 pazienti sono guariti (184 nelle ultime ore) da inizio pandemia su 259498 casi di positività (l'8.45% del campione totale).Sono purtroppo decedute 3 persone nelle ultime 24 ore. Il computo delle vittime è quindi salito in Puglia a 6681. Nell'Area Metropolitana di Bari sono morte 2279 persone.