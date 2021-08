I nuovi dati sull'epidemia a Giovinazzo: si contagiano quasi solo i giovani

SI CONTAGIANO SEMPRE PIÙ GIOVANI

Sono stati aggiornati nelle scorse ore i dati sull'evoluzione epidemiologica a Giovinazzo. I numeri sono stati forniti dalla Prefettura di Bari e dal Comune.Resta confermato il numero disul territorio cittadino, anche se rispetto all'aggiornamento del 1° agosto sono guariti alcuni che si erano infettati in luglio e sono state contagiate altre persone. In totale, da inizio epidemia, sonoI positivi attuali non sono in condizioni critiche ed al momento non risultano ospedalizzazioni.Tra il 26 luglio e l'8 agosto colpisce la distribuzione dei contagi a Giovinazzo, sempre più tra persone giovani o giovanissime, segno di una scarsa attenzione alle norme anti-Covid, proprio in una fascia di popolazione ancora poco protetta dalla campagna vaccinale.La dimostrazione plastica di questa situazione è data dai 3 contagi nel medesimo periodo nella fascia d'età tra 10 e 19 anni, 2 tra i 20 ed i 29 anni ed altrettanti tra i 30 ed i 39 anni. Un caso è stato registrato nello stesso lasso di tempo tra gli ultraquarantenni e 2 tra over 60, paraltro contagiati in un contesto familiare da una persona giovane.Nessun caso invece è stato registrato negli ultimi 20 giorni tra ultracinquantenni e tra coloro i quali hanno superato i 70, 80 e 90 anni. In queste ultime tre fasce d'età non si registrano contagi addirittura dal 24 maggio, un dato che conforta le tesi secondo cui la vaccinazione sta limitando di molto i danni negli anziani.