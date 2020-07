Coronavirus, un morto nel tarantino. Diminuiscono i positivi in Puglia

CONTAGI

UN MORTO NEL TARANTINO

IL DATO ATTUALE PUGLIESE

Rimangono 4.541 i casi di positività al Covid-19 in Puglia da inizio emergenza sanitaria. Ieri ancora una giornata senza contagi, come emerso dagli 837 tamponi effettuati nelle ultime ore. Il totale dei test rino-orofaringei è dunque salito in totale a 202.256.Di seguito il riepilogo dei contagi suddiviso per province.1494 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1169 Provincia di Foggia660 Provincia di Brindisi525 Provincia di Lecce382 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto30 relativi a domiciliati fuori regioneDopo diversi giorni senza decessi, la Puglia è tornata a registrate una vittima. Si tratta di una persone residente in provincia di Taranto. I morti per Coronavirus ufficialmente registrati in Puglia salgono a 547, di cui 151 nella ex provincia barese ed uno solo a Giovinazzo (un 91enne, deceduto il 26 marzo scorso).Scende il numero dei positivi a 68, di cui solo 10 ricoverato in ospedale, nessuno dei quali in terapia intensiva. A casa si stanno curando 58 pugliesi, mentre il numero dei guariti è salito a 3.926 su 4.541 casi accertati. Giovinazzo è Covid-free ufficialmente dal 24 giugno scorso.