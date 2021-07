Coronavirus, un morto nel barese nelle ultime ore

In Puglia ci sono 3 ricoverati e 134 positivi in meno

La situazione attuale in Puglia

L'Area Metropolitana di Bari ha fatto registrare un altro decesso per Covid nelle ultime ore. Si tratta dell'unica vittima pugliese nel bollettino diffuso dalla Regione Puglia di giovedì 8 luglio. Il computo delle vittime del barese è salito quindi a 2275, mentre i regione i morti da inizio pandemia sono stati 6648. Di seguito il riepilogo:2275 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1024 Provincia di Taranto720 Provincia Bat675 Provincia di Lecce387 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 ore, la nostra regione ha fatto registrare 58 casi di contagio da Sars CoV2 e sue varianti su 6127 tamponi effettuati, pari allo 0,94% del campione totale. 12 sono stati quelli riferiti a persone residenti nell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente vi sono dunque 2351 positivi al virus (134 in meno rispetto a mercoledì) e 2258 sono coloro i quali si stanno curando a casa. Cala ancora il numero dei ricoverati, che ora sono 93 (-3). In 8 lottano in terapia intensiva.I guariti sono stati 191 nelle ultime ore ed il computo da inizio emergenza sanitaria è salito a 244679.Il dato giovinazzese potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore.