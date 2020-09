Coronavirus: un morto ed 81 nuovi contagi in Puglia. Nel barese 37 casi

Un decesso nelle ultime ore

Le dichiarazioni di Antonio Sanguedolce (ASL Bari)

Il dato attuale in Puglia

La Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, informa che lunedì 21 settembre 2020 sono stati effettuati 1.895 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus e sono stati registratiÈ stato registrato, nelle ultime ore, un decesso in provincia di Taranto. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 580.«Il bollettino epidemiologico ha fatto registrare 37 casi nella ex provincia di Bari, di cui 26 sono emersi dalla indagine di sorveglianza ancora in corso all'interno della RSA "Oasi Santa Fara" a Bari che ospita 39 pazienti e 28 operatori. I soggetti risultati positivi, 20 ospiti e 6 operatori- sono tutti in isolamento - continua Sanguedolce - sono per la maggior parte asintomatici e paucisintomatici. Proseguono in queste ore le procedure di contenimento dei contagi all'interno della struttura».Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 376960 test. 4306 pazienti sono risultati guariti (18 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2189, il 9.2% dei quali è ricoverato in ospedale (212) mentre il 90.3% (1977 persone) è in isolamento domiciliare. Tredici pazienti sono al momento in terapia intensiva.