Coronavirus, terzo giorno consecutivo senza positivi né decessi nell'ex provincia di Bari

I decessi in Puglia



La situazione attuale

Per il terzo giorno consecutivo la Città Metropolitana di Bari, di cui Giovinazzo fa parte,per Coronavirus. Il computo dei persone che si sono infettate resta quindi a 1.472 (11 tra i residenti a Giovinazzo).Nel bollettino regionale della serata di ieri, si registrano 5 nuove positività in regione, di cui due nel basso Salento, una nel brindisino ed altrettante in provincia di Foggia e di Taranto. Dall'inizio della pandemia in Puglia ci sono stati 4.481 casi su 111.946 tamponi effettuati.I decessi sono saliti complessivamente in regione a 496, dopo la notizia della morte di un paziente residente in provincia di Brindisi.144 Provincia di Foggia127 Area Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)75 Provincia di Lecce61 Provincia di Brindisi58 Provincia Bat30 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneIn Puglia sono attualmente positive al Covid-19 1.395 persone, mentre i guariti sono ben 2.590. Sono ancora ricoverati in ospedale 164 pazienti, dei quali 17 in terapia intensiva. Si stanno curando a casa 1.215 persone (l'86,5% degli attuali positivi), dato in calo di ben 111 unità nella sola giornata di ieri.