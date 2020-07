Coronavirus, terlizzese positivo nell'Ospedale di Molfetta

UN TERLIZZESE POSITIVO

GLI INTERROGATIVI SUGLI ARRIVI DAL NORD ITALIA

IL DATO ATTUALE

È stato registrato nelle ultime ore il nuovo contagio per Covid-19 su un paziente arrivato dalla Lombardia a Villanova di Ostuni. I rimanenti 2.437 tamponi effettuati in Puglia avevano dato esito negativo e non si erano registrati quindi nuovi positivi nell'ex provincia barese, dove i casi accertati di persone infette da inizio emergenza sanitaria restano 1.492. Complessivamente in Puglia ci sono stati 4.536 infetti.Poi ieri sera il Comune di Molfetta ha annunciato un caso all'interno dell'Ospedale "Mons. Bello" proveniente da un comune limitrofo. Si tratta di un paziente di Terlizzi di 45 anni, arrivato nel nosocomio per sintomi non riconducibili al Covid e poi risultato positivo al tampone. Attivati i protocolli di rito, la mappatura dei contatti e la sanificazione del reparto molfettese in cui era stato ricoverato. Non si tratta pertanto di un giovinazzese come erroneamente diffuso nella serata di ieri dalle solite fastidiose voci incontrollate.Con i tanti arrivi da fuori regione, dopo il caso di Ostuni, si rende necessario da parte dell'Ente regionale in collaborazione con le ASL un, al momento affidato semplicemente all'autosegnalazione sul portale regionale, elusa o ignorata da molti.L'ex Città Metropolitana di Bari, di cui Giovinazzo è parte, così come tutta la regione, non ha fatto registrare decessi nelle ultime ventiquattro ore. Le vittime del Coronavirus ufficiali restano quindi 546 in tutta la Puglia, 152 nel barese, 1 sola a Giovinazzo.In regione ci sono attualmente 78 positivi, nessuno a Giovinazzo, 14 dei quali sono ricoverati in ospedale con sintomi. In 64 restano in isolamento domiciliare perché paucisintomatici o asintomatici, ma conforta il dato sulle terapie intensive dei reparti Covid, sempre vuote dal 22 giugno scorso. Infine i guariti: il loro numero sale ancora ed ora sono 3.912 su 4.536 casi complessivi.