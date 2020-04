Coronavirus, superati i 3.000 contagi in Puglia

Ancora contagi in Puglia. Il Coronavirus ha infettato, secondo quanto riferito ieri pomeriggio, 13 aprile, nel consueto bollettino giornaliero dal Presidente regionale Michele Emiliano.Questi i dati ufficiali suche portano il totale arisultate positive da inizio pandemia (962 risiedono nell'Area Metropolitana barese). I morti purtroppo sonouno nella Città Metropolitana di Bari. Il totale delle vittime è quindi salito aNotizie buone arrivano dall'aumento dei guariti che toccano quota(in 9 si sono lasciati questa brutta esperienza alle spalle nella giornata di lunedì). I ricoverati in ospedale scendono a 600, proprio 9 in meno rispetto alla domenica e in 71 si trovano in terapia intensiva. Dato stabile, quest'ultimo, ma tutto da valutare. In 1.841 sono curati a casa, tendenza ormai chiara data dal Sistema Sanitario nazionale e dagli esperti. Da inizio pandemia sono stati effettuati in Puglia 31.922 tamponi, ma resta alto l'indice sul totale di quelli fatti, superiore al 9% (9,60% per l'esattezza).