Coronavirus, superata di nuovo quota 2000 positivi in Puglia

Decessi



Il dato di Giovinazzo

Aumentano i contagi, aumentano i positivi, ma diminuiscono le terapie intensive.Questa la sintesi della situazione attuale in Puglia legata all'emergenza sanitaria in corso. Nelle ultime 24 ore sono stati 138 i nuovi contagi registrati dalle autorità sanitarie su 13143 tamponi effettuati, pari all'1,04% del campione totale, dato in discesa rispetto ai giorni precedenti. Attualmente i positivi al virus in Puglia sono quindi 2073 (ben 97 in più rispetto al venerdì) e 1983 si stanno curando a casa. Sono invece 90 (+1) i ricoverati in ospedale, mentre cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, scesi ad 8, dato anche questo assai importante se associato alla mancanza di vittime.I contagiati da inizio emergenza sanitaria sono stati 254.885 e 246.148 pazienti sono guariti (41 nelle ultime ore).Non sono stati registrati decessi nelle ultime ore e quindi il computo dei morti pugliesi da inizio pandemia resta fermo a 6664. Di seguito il riepilogo:2278 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto722 Provincia Bat677 Provincia di Lecce388 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo ci sono 6 positivi al Sars CoV2 ed alla sue varianti. Non si registrano ospedalizzazioni. Da inizio pandemia sono stati 1238 i giovinazzesi che hanno contratto il virus, 1215 sono guariti e 17 sono state le vittime.