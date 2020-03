Coronavirus, sesta vittima in Puglia. I contagi sono 158

In Puglia

La situazione in Italia

Sono salitiLo ha comunicato, nella serata di venerdì 13 marzo, il presidente della regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. I dati sono aggiornati alle ore 19.Bensuddivisi tra l'Area Metropolitana di Bari (dodici), il leccese (sei), la Bat (otto), il tarantino (due), il foggiano (diciotto) e il brindisino (quattro). In terapia intensiva, per fortuna ci sono solo due persone.Tutti i test positivi saranno inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Si è registrato purtroppo un altro decesso in Puglia.e, era risultata positiva al Coronavirus e trasferita al reparto malattie infettive dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.17.660 i casi positivi su tutto il territorio nazionale secondo quanto diffuso dal capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli da inizio del contagio. Una crescita di 2.116 rispetto a giovedì. Superati i mille morti (ora 1266), sono stati1439 le persone dichiarate guarite, mentre 7426 sono ricoverate con sintomi (di questi 1328 occupano posti letto in terapia intensiva) e 6201 restano in isolamento domiciliare.