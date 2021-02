Coronavirus: scende il numero dei ricoverati in Puglia. Ieri registrati altri 32 morti

32 morti

Il dato di Giovinazzo

Scende ancora il numero dei ricoverati in Puglia. Attualmente sono 1429 i pazienti che occupano i posti letto nei reparti Covid in regione, 13 in meno rispetto a lunedì scorso. I positivi calano ancora e sono 32.442, mentre 31.013, pari al 95,6%, si stanno curando in isolamento domiciliare.Sale invece, e per fortuna, il numero dei guariti: sono stati ben 1044 nelle ultime ore, portando il totale da inizio emergenza sanitaria 105.369.Sempre nelle stesse ore sono stati registrati ancheda Sars CoV2 su 12.067 tamponi effettuati. La percentuale di positivi su test rinofaringei scende quindi al 6,82%, riavvicinandosi alle medie nazionali.La Puglia ha purtroppo fatto registrare ieri, 23 febbraio, altri 32 decessi: 14 nel barese, 7 in provincia di Taranto, 6 in Capitanata, 2 nel leccese e nel brindisino, 1 nella Bat. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono perciò salite a 3814. Questa la ripartizione dei morti per ciascuna provincia pugliese:1217 Area Metropolitana di Bari1080 Provincia di Foggia473 Provincia Bat459 Provincia di Taranto298 Provincia di Lecce210 Provincia di Brindisi26 residenti fuori Regione5 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo, da marzo 2020 al 17 febbraio, si sono infettate 722 persone e 590 sono stati i guariti. Gli attualmente positivi sarebbero dunque 123, mentre purtroppo il Coronavirus ha fatto 9 vittime.