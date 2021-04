Coronavirus: sale di nuovo la percentuale di tamponi positivi in Puglia

Il riepilogo dei contagi



Ancora 39 decessi

La situazione attuale in Puglia

I tamponi effettuati sul territorio pugliese nelle ultime 24 ore sono stati 13362 e 1867 (pari al 13.97%) hanno fatto emergere altrettanti nuovi contagi da Sars CoV2. Una percentuale nuovamente in risalita e che fa della Puglia una delle regioni più colpite. 681 sono i nuovi casi nel barese.Dall'inizio della pandemia si sono infettati 215.891 pari al 10,54% del campione totale, corrispondente a 2.047.926 test rinofaringei.83824 Area Metropolitana di Bari39402 Provincia di Foggia33802 Provincia di Taranto21023 Provincia Bat20961 Provincia di Lecce15823 Provincia di Brindisi726 relativi a residenti fuori regione330 di provincia di residenza non notaLa Puglia piange altre 39 vittime del Covid: 19 nel barese, 10 nel Basso Salento, 7 nel tarantino, 2 nel brindisino, 1 in Capitanata.Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 5360 e 1879 sono stati i decessi nell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente sul nostro territorio ci sono 51.726 positivi al virus: 49557 persone si curano a casa, mentre 2169 sono i posti letto occupati nei reparti dedicati al Coronavirus. Aumentano i posti occupati in terapia intensiva che sono diventati 310.I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 1891 e complessivamente sono 158.805 i pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle.Il dato giovinazzese sarà aggiornato nelle prossime ore.