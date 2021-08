Coronavirus, risale nuovamente il numero dei ricoverati in Puglia

Decessi

Il dato di Giovinazzo

Torna a risalire il numero dei ricoverati per Covid-19 in Puglia, dopo qualche giorno di flessione dei numeri. Attualmente sono 4334 i positivi al Sars CoV2 in regione e 4166 sono le persone che si stanno curando in isolamento domiciliare. In ospedale ci sono invece 168 ricoverati (+5) e 23 di essi si trovano in terapia intensiva.Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati altri 217 contagiati dall'analisi di 12.761 tamponi effettuati, pari all'1,7% del campione totale. Questa la suddivisione:61 Provincia di Lecce37 Area Metropolitana di Bari35 Provincia di Foggia30 Provincia di Brindisi27 Provincia Bat14 Provincia di Taranto6 casi di residenti fuori regione7 casi di provincia di residenza non notaI guariti da inizio pandemia sono 249.503 (202 nelle ultime ore) su 260.525 casi di positività scoperti da inizio emergenza.La Puglia ha purtroppo fatto registrare altri 2 decessi nelle ultime ore e quindi sono salite a 4 le vittime negli ultimi due giorni, mentre dal principiare dell'emergenza sanitaria sono 6688 i morti, 2279 nell'Area Metropolitana di Bari (dato quest'ultimo aggiornato al 15 agosto).Il dato di Giovinazzo aggiornato al 15 agosto racconta di 11 positivi al Sars CoV2 e sue varianti sul territorio comunale. Sono 1254 i giovinazzesi infettatisi da inizio pandemia, 1226 quelli guariti e 17 i deceduti.