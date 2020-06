Coronavirus: registrati 5 decessi nell'ex provincia barese, ma nessun nuovo contagio

NESSUN NUOVO POSITIVO NELLA NOSTRA AREA METROPOLITANA

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

Secondo quanto riportato dalla Regione Puglia nel bollettino giornaliero del 5 giugno, in Puglia si sono registrati 7 nuovi decessi per Covid-19,. Il dato complessivo delle vittime in regione da inizio pandemia è salito a 521.Di seguito la ripartizione delle persone che non hanno superato il virus in ciascuna provincia.149 Provincia di Foggia141 Città Metropolitana di Bari76 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia di Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneNelle ultime ore sono stati registrati altri 5 contagi in regione (su 2.471 tamponi), ma nessuno di questi ha riguardato pazienti residenti nell'Area Metropolitana di Bari di cui Giovinazzo è parte. Complessivamente, stando alla giornata di ieri, nella ex provincia barese sono state contagiate 1.488 persone.Attualmente in Puglia ci sono quindi 846 pazienti positivi al Covid-19I ricoverati sono scesi a 111 e di essi solo 5 si trovano in reparti di terapia intensiva. In isolamento domiciliare si stanno curando 730 pugliesi, mentre i guariti sono 118 in più rispetto all'ultimo dato, il che porta il conteggio apersone che si sono lasciate il virus alle spalle.