Coronavirus, positivi su tamponi oltre il 2% in Puglia

Decessi



La situazione attuale

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare 360 contagi nelle ultime ore su 17.440 tamponi effettuati, pari al 2,06% del campione totale. Da inizio pandemia sono 257.458 i pugliesi contagiatisi e 247615 pazienti sono guariti (132 nelle ultime ore). Di seguito il riepilogo dei nuovi casi e i contagi da principio dell'emergenza sanitaria:118 Provincia di Lecce63 Area Metropolitana di Bari​58 Provincia Bat45 Provincia di Brindisi38 Provincia di Taranto30 Provincia di Foggia5 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non nota96148 Area Metropolitana di Bari45718 Provincia di Foggia39946 Provincia di Taranto28079 Provincia di Lecce26071 Provincia Bat20289 Provincia di Brindisi874 residenti fuori regione423 di provincia di residenza non notaNella giornata di ieri, 7 agosto, è stato registrato un decesso per Covid-19, nel brindisino. Da inizio pandemia sono 6673 i pugliesi morti per Sars CoV2, 2278 nel barese.Attualmente in Puglia ci sono 3260 positivi al virus (227 in più rispetto a venerdì) e 3146 sono coloro che si curano a casa. Sale il numero dei posti letto occupati negli ospedali: sono 114 i ricoverati, 5 in più nelle ultime ore. Molti di essi non sono vaccinati. Sono 13 i pazienti che lottano in terapia intensiva.Il dato di Giovinazzo è di 10 positivi al virus sul territorio regionale. 1244 i contagiati da inizio pandemia, 1217 i guariti, 17 le vittime.