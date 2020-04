Coronavirus, oltre 300 decessi in Puglia da inizio pandemia

Secondo quanto riferito dal Presidente della Regione Puglia,, nella giornata di ieri, 17 aprile, sono risultate positive al Covid 19 altre, sui 2.120 test effettuati. Da inizio pandemia si registrano quindi 3.327 casi (e ben 306 vittime del Coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati complessivamente 38.278 test.Nella sola giornata di venerdì ci sono stati altri 8 decessi in Puglia, 3 dei quali nell'Area Metropolitana barese, 2 nel brindisino e nella provincia Bat e uno nel Salento leccese.Sale fortunatamente anche il numero dei guariti che raggiunge, mentre sono aumentate le persone in terapia intensiva nei nostri centri Covid: da 58, sono diventate purtroppo 62. In diminuzione i ricoverati con sintomi, a ieri 590, ed infine aumentano ancora le persone che si stanno curando a casa: superata quota 2.000, sono per l'esattezza 2.004.