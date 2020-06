Coronavirus, nessuna vittima in Puglia nelle ultime ore

CONTAGI



DECESSI

Seconda il bollettino diffuso dalla Regione Puglia nel pomeriggio di ieri, 8 giugno, nella nostra terra vi sarebbo per Covid-19 sui 1.233 tamponi effettuati nelle ultime ore (dato che porta il totale a 133.164). Il contagiato è residente nella Città Metropolitana di Bari.In Puglia non è stato registratonelle ultime 24 ore e pertanto le vittime restano fortunatamenteI guariti sono inveceun dato in costante crescita, mentre gli attualmente positivi sono scesi da 733 a. Il totale dei contagiati da inizio pandemia è di 4.512 infettati. A casa si stanno curando ancora 600 persone, mentre i ricoverati in reparti Coviddi cui 4 in terapia intensiva.Di seguito la suddivisione per province dei contagi e dei deceduti1489 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1162 Provincia di Foggia653 Provincia di Brindisi519 Provincia di Lecce380 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto28 relativi a domiciliati fuori regione150 Provincia di Foggia142 Area Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori Regione