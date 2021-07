Coronavirus, 6 positivi a Giovinazzo

La situazione pugliese

Giovinazzo ha attualmenteal Sars CoV2 sul suo territorio comunale, dato cristallizzato al 21 luglio scorso. Da inizio emergenza sanitaria sono stati 1238 i giovinazzesi contagiati e 1215 i guariti, mentre le vittime sono state 17. Il più giovane aveva 57 anni, il più anziano 91.Non sono stati registrati decessi per Coronavirus nelle ultime ore in Puglia e si tratta del secondo giorno consecutivo senza vittime. Il computo dei morti da inizio pandemia in regione resta fortunatamente fermo a 6664 e 2278 vivevano in comuni del barese.Aumentano purtroppo i positivi al virus sul territorio regionale: attualmente sono 1976 (45 in più rispetto a giovedì) e 1887 sono coloro i quali si stanno curando a casa. Sono invece 89 i ricoverati (+3) e 10 i pazienti in terapia intensiva, dato stabile.Nelle ultime ore sono stati registrati 131 casi di infezione su 10887 tamponi effettuati, pari all'1,2% del campione totale. Da inizio pandemia sono 254747 i pugliesi contagiati e 246107 sono i guariti, sommando le 86 negativizzazioni ufficializzate dalle ASL nelle ultime ore. Di seguito il riepilogo dei nuovi casi:39 Area Metropolitana di Bari23 Provincia di Lecce20 Provincia di Brindisi17 Provincia di Foggia17 Provincia Bat11 Provincia di Taranto3 casi di residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non nota