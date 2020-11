Coronavirus in Puglia, sale la percentuale di tamponi positivi. A Giovinazzo sono ancora 106 i casi

36 decessi

La suddivisione dei decessi per provincia da inizio pandemia

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Il 23,95% dei tamponi effettuati nelle ultime ore in Puglia ha dato esito positivo. Così i nuovi contagi registrati sul territorio regionale sono stati 1.044 su appena 4.425 test, un dato da tenere in grande considerazione. Diminuiti i tamponi, dunque, con aumento della percentuale di contagio.Nella giornata di lunedì si sono registrati altri 36 decessi in tutta la regione, così suddivisi: 19 nel barese, 8 nel foggiano, tre nel tarantino, 2 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 2 nel Basso Salento. La triste conta delle vittime pugliesi è quindi stata aggiornata a 1.021.332 Provincia di Foggia307 Area Metropolitana di Bari (3 a Giovinazzo)107 Provincia Barletta-Andria-Trani95 Provincia di Lecce89 Provincia di Taranto79 Provincia di Brindisi8 residenti fuori regioneI casi attualmente positivi al Covid19 in Puglia sono quindi 25525, il 5.8% dei quali è ricoverato in ospedale (1477, 36 in più rispetto a domenica) mentre 24048 contagiati, pari al 94.2% del totale, è in isolamento domiciliare.In terapia intensiva, ed è questo un altro parametro preoccupante, ci sono 182 persone, due in più nelle ultime 24 ore.La buona notizia arriva invece dai guariti, che sono stati 185 nelle giornata di lunedì 16 novembre e che in totale, da inizio emergenza sanitaria sono ben 8.936.Non ci sono stati aggiornamenti nelle ultime ore e pertanto a Giovinazzo restano confermati 106 casi. I morti, da inizio pandemia, sono stati 3, uno in marzo (un 91enne) e due in novembre (un ospite di una Rsa ed un 69enne ricoverato al "Miulli" di Acquaviva delle Fonti).