Coronavirus, in Puglia registrati 1488 nuovi casi, 39 morti e 1294 guariti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Nelle ultime ore, in Puglia sono stati effettuati 13.647 tamponi, 1488 dei quali (pari al 10.9%) hanno fatto emergere altrettanti casi di contagio da Covid-19. Il totale di pugliesi infettatisi da inizio pandemia è di 214.024.La nostra regione deve anche registrare altre 39 vittime, che hanno portato il computo a 5321 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le ultime morti sono così suddivise per territorio di provenienza: 18 nel barese, 9 nel tarantino, 4 in Capitanata, 3 nella Bat e nel Sud Salento, 2 nel brindisino.Notizie buone invece arrivano dal fronte dei guariti: sono stati ben 1294 nelle ultime 24 ore ed i pugliesi che si sono lasciati alle spalle il virus sono diventati 156.914.Attualmente in Puglia ci sono 51.789 persone positive al Sars CoV 2, (+155 rispetto a martedì), e 49.548 di essi si stanno curando a casa. Il 4,2% del totale dei contagiati occupa invece posti letto nei reparti dedicati per un totale 2205 pazienti (-23 nelle ultime ore). Sono 259 coloro i quali lottano in terapia intensiva.Circa 170 sarebbero gli attualmente positivi sul territorio cittadino, ma gli aggiornamenti dal Comune di Giovinazzo dovrebbero arrivare nelle prossime ore. 16 sono invece le vittime accertate.