Coronavirus, in Puglia nessun decesso e 251 guariti nelle ultime ore

Il dato attuale in Puglia

La Puglia non ha fatto registrare decessi nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19. Si tratta dunque della quarta giornata senza morti nelle ultime cinque. Il computo delle vittime resta pertanto di 6642. Di questi 2272 sono i deceduti nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Nelle ultime ore sono stati invece registrare 251 guarigioni, che portano il totale delle persone che hanno superato il virus in regione a 244012 su 253381 contagiati da inizio pandemia.Ieri, 1° luglio, sono emersi altri 40 casi su 6204 tamponi effettuati, pari allo 0,64% del totale.Attualmente ci sono quindi 2727 positivi al Sars CoV2 (211 in meno rispetto a mercoledì) e 2597 sono i pazienti che si curano a casa. I ricoverati sono scesi a 130 (-1), mentre coloro che lottano in terapia intensiva sono 12.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.