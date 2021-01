Coronavirus, in Puglia il 2021 inizia con il 19,8% dei tamponi positivi

9 DECESSI



Continua a far preoccupare la percentuale di tamponi positivi al Covid-19 in Puglia. Nelle ultime ore sono emerse 1395 positività al virus su 7045 test rinofaringei effettuati, pari al 19,8% del totale. Un dato che attesta un nuovo aumento del contagio in tutta la regione, addirittura superiore a quello nazionale (attestatosi sul 14,1%).Dei casi riscontrati a cavallo di Capodanno, 564 hanno riguardato residenti nell'Area Metropolitana di Bari. Nella nostra ex provincia, dall'inizio della pandemia, sono ben 35691 le persone che si sono infettate, 92.359 in tutta la Puglia.L'inizio del 2021 ha purtroppo fatto registrare altri 9 decessi: 6 nel tarantino, 2 nel leccese, 1 in Capitanata. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2481. Da marzo ad oggi, nel barese hanno perso la vita per il Covid-19 749 persone.Nelle ultime ore, in Puglia sono guariti 475 pazienti, che hanno portato il totale dall'inizio di questa emergenza sanitaria a 35.965.Attualmente sul nostro territorio sono positive al Sars Cov2 53.913 persone, 911 solo negli ultimi giorni, ma di questi ben 52.300 persone si stanno curando a casa. Nelle ultime ore sono diminuiti i ricoveri in ospedale: sono 1.490, sette in meno nella prima giornata dell'anno. Purtroppo, tra questi pazienti ce ne sono anche 137 che lottano in terapia intensiva.È stato aggiornato negli ultimi giorni di dicembre il dato giovinazzese. Attualmente ci sarebbero 199 positivi sul territorio cittadino, ma molti di essi sono ormai in fase di guarigione. Purtroppo la comunità locale ha anche dovuto piangere 6 vittime.