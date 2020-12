Coronavirus: in Puglia 53.389 persone attualmente positive al virus

Altri 26 decessi

Attualmente positivi, ricoveri e guariti in Puglia

Il dato giovinazzese

In Puglia, nella giornata di sabato 19 dicembre, sono stati registrati 1382 nuovi casi di positività al Covid-19 su 10848 tamponi effettuati, pari al 12,7% del totale, un dato in discesa rispetto al venerdì. Tra i nuovi contagi, 566 hanno riguardato persone residenti nell'Area Metropolitana di Bari. Gli altri sono così suddivisi: 309 Provincia di Taranto, 241 Provincia di Foggia, 153 Provincia Bat, 55 Provincia di Lecce, 49 Provincia di Brindisi, 6 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 951771 test, dai quali sono emersi complessivamente 79808 casi di positività (l'8.38% del campione totale).Nella nostra regione sono stati riscontrati purtroppo altri 26 decessi: 18 nel barese, 5 nel foggiano, 2 nel leccese e 1 nel tarantino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2156. Nell'Area Metropolitana di Bari i morti salgono a 640.Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 53.389 e 51.780 di essi si stanno curando a casa. In ospedale sono ricoverati 1432 pazienti, 25 in meno rispetto al dato del venerdì. Sono 177 quelli che purtroppo lottano in terapia intensiva, 3 in più nel sabato. I guariti nelle ultime ore sono stati ben 801 ed il totale da inizio emergenza sanitaria è aggiornato a 24.263.A Giovinazzo ci sono attualmente 183 persone positive al virus, molte delle quali in via di negativizzazione. In 6 purtroppo sono deceduti: il più giovane aveva 63 anni, il più anziano 91.