Coronavirus, in Puglia 17 nuovi casi e 4 decessi nelle ultime ore

Nuovo bollettino aggiornato dal Presidente regionale,, sul contagio da Covid 19. Nel pomeriggio di ieri i dati pugliesi sono stati così aggiornati: su 1.961 nuovi test,. Nessuno ha riguardato l'Area Metropolitana di Bari di cui Giovinazzo fa parte.Da inizio pandemia i tamponi effettuati nella nostra regione sono quindi saliti a 69.128 e i contagiati sono stati complessivamente 4.170, di cui 1.328 nella Città Metropolitana di BariSale anche il numero delle vittime, aggiornato a ieri a. Nelle ultime ore, in Puglia ci sono stati 4 decessi, nessuno nella ex provincia barese.I guariti sono attualmente, con 398 persone che restano ricoverate nei nostri reparti dedicati nei nosocomi pugliesi al Coronavirus. Di questi ancora 39, purtroppo, restano in terapia intensiva. I positivi attualmente in Puglia sono 2.936, tra di essi in 2.516 si stanno curando a casa in isolamento domiciliare.