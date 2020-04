Coronavirus, in Puglia 10 morti e 38 nuovi positivi nella giornata di lunedì

In Puglia

La situazione in Italia

Il numero di casi di positività al Covid-19 in Puglia è salito complessivamente a 3567. Lo ha comunicato, nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, il Presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 1591; di essi 38 hanno avuto esito positivo. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra la Capitanata (14),, il Basso Salento (1), la provincia di Taranto (1), il brindisino (15) e la Bat (0). 1 caso riguarda cittadino residente fuori regione.Il totale di casi positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza è il seguente:; 868 provincia di Foggia; 500 provincia di Brindisi; 452 provincia di Lecce; 335 provincia Bat; 243 provincia di Taranto; 26 relativi a residenti fuori regione; 5 non ancora attribuiti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati complessivamente 44.189 test.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati: quattro in provincia di Foggia, tre nel barese, uno nel brindisino, nel leccese e nel tarantino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in regione è perciò salito a 325.431 sono i pazienti ormai guariti da inizio pandemia, mentre in ospedale restano in 584, di cui 66 in terapia intensiva. Le persone attualmente ancora positive in Puglia sono 2.810.108.237 al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale secondo quanto diffuso dal presidente del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino delle ore 18:00 di ieri: i contagi rispetto a domenica hanno avuto un calo di 20.454 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portato il totale, mentre 24906 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 2.573 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece,persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 181228.