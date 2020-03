Coronavirus, il grido d’allarme dell’Arac: «Sospendete le tasse comunali»

Sospendere immediatamente. È questo il grido d'allarme lanciato dalll'associazione che raccoglie albergatori, ristoratori e commercianti giovinazzesi alla luce delle recenti misure prese dal Governo per contrastare l'epidemia del Coronavirus.Ieri Luca Barbone, presidente dell'associazione, ha protocollato una lettera indirizzata a Sindaco, Giunta, Presidente del consiglio e consiglieri, con la quale si richiede, si legge nel testo della missiva«Sono passati soltanto 2-3 giorni dall'entrata in vigore delle norme governative - avverte Barbone - ma in città la situazione è già pesantissima. Bisogna considerare che a fine mese molti esercenti dovranno fare fronte alle spese fisse come affitto, pagamenti delle merci già acquistate, che però molto probabilmente rimarranno invendute, e naturalmente dei lavoratori». Una situazione quindi già difficile di per sé, che senza gli aiuti rischia di diventare insostenibile.«Se questo stato di cose non dovesse durare soltanto 15 giorni - prosegue il presidente dell'Arac - sicuramenteNon posso nascondere che è reale la paura, sopratutto tra i piccoli negozianti, di essere messi in ginocchio».Del resto lo stop a gran parte delle attività lavorative mette a repentaglio anche i bilanci degli interi nuclei famigliari, rendendo davvero difficile arrivare a fine mese. «Abbiamo bisogno di ossigeno - è l'appello di Barbone -. Speriamo in una risposta celere da parte dell'Amministrazione, anche se devo esprimere un pizzico di amarezza perché dalla Giunta finora non è arrivata nessuna manifestazione di solidarietà. Personalmente mi sono rivolto al Presidente Alfonso Arbore per chiedere di inserire le nostre richieste nel prossimo Consiglio comunale e lui mi ha dato la sua disponibilità per quanto in suo potere».Sulla vicenda va registrata la posizione del sindaco, che nel bollettino di aggiornamento sull'emergenza Covid-19 di venerdì scorso ha affermato: «Dico subito che pian piano si sta facendo chiarezza sulle misure varate dal governo per famiglie ed imprese così come Mef, Inps, Inail Abi stanno intervenendo per gli ambiti di propria competenza (sospensione versamenti, premi assicurativi, moratorie estese ai prestiti ecc.) - ha spiegato Depalma -.mentre per la Tari specifico che non abbiamo inviato le cartelle e quindi ci accingiamo, insieme agli altri enti locali, a venire incontro soprattutto alle categorie che ad oggi sono impossibilitate ad operare e quindi a produrre rifiuto. Anci ed Ifel sono al lavoro su questi temi perché come potete ben capire il problema riguarda tutti i Comuni d'Italia. Una cosa è certa: non lasceremo indietro nessuno, da questa fase emergenziale ne usciremo tutti insieme».