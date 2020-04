Coronavirus, ieri in Puglia 9 morti e 58 nuovi contagi

Il Governatore della Pugliaha confermato ieri sera, 4 aprile, che in Puglia ci sono(su 1.053 test effettuati) in più positivi al Coronavirus rispetto a venerdì.Un dato migliore statisticamente, se confrontato con quelli dell'ultima settimana. Purtroppo, la nostra regione fa registrare anche6 nei comuni della Città Metropolitana di Bari, 2 nel brindisino e uno nel leccese. Il dato complessivo è salito(uno fa riferimento al 91enne giovinazzese morto al "Miulli" di Acquaviva delle Fonti).I 58 casi di positività sono così suddivisi:19 nel foggiano, 16 nel brindisino, 2 nella provincia di Taranto e 3 in Salento. Il totale di casi positivi nelle singole province è stato quindi aggiornato in questo modo:, 546 nel foggiano 362 nel leccese, 234 nel brindisino, 180 in provincia di Taranto, 129 nella Bat. 26 casi relativi a residenti fuori regione e 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 18.977 tamponi.Il dato positivo del sabato arriva dai guariti, che in Puglia, mentre in terapia intensiva ci sono 30 persone in più. Il numero complessivo è di 153 pazienti, dato che inquieta. Tra i contagiati, ci sono 627 persone in ospedale e ben 1.193 con sintomi lievi e quindi in isolamento domiciliare. Il totale delle persone positive da inizio pandemia è dunque diTutti i test effettuati tra venerdì e sabato sono stati quindi inviati ai laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.