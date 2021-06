Coronavirus, dimezzati i positivi in Puglia in poche settimane

8 decessi

Sono sostanzialmente dimezzati i positivi in Puglia nelle ultime tre settimane. Attualmente sul territorio regionale ci sono 16518 persone alle prese con il Covid-19 e 16161 (il 97,8%) si stanno curando a casa con sintomi lievi o comunque contenuti. In ospedale sono ancora ricoverate 357 pazienti (-15 rispetto al martedì), mentre sono scesi a 30 coloro i quali stanno lottando in terapia intensiva.Nella sola giornata di ieri, 9 giugno, sono stati 185 i nuovi contagi emersi dall'analisi di 6996 tamponi effettuati, pari al 2,64% del campione totale. I nuovi contagiati sono così ripartiti per provincia di residenza:77 Area Metropolitana di Bari31 Provincia di Foggia27 Provincia di Brindisi20 Provincia di Lecce17 Provincia Bat8 Provincia di Taranto1 casi di residente fuori regione4 casi provincia di residenza non notaI guariti sono invece stati 990 nelle ultime 24 ore, portando il numero di coloro i quali si sono lasciati il virus alle spalle a 228669.La nostra regione ha purtroppo fatto registrare altri 8 decessi a causa del Sars CoV2, 7 in Capitanata, 1 nel leccese. Non si sono registrate vittime nel barese ed è la terza volta che succede negli ultimi 4 giorni. Il computo delle vittime pugliesi è stato così aggiornato a 6569.Decessi per provincia:2267 Area Metropolitana di Bari1504 Provincia di Foggia996 Provincia di Taranto705 Provincia Bat656 Provincia di Lecce385 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.