Coronavirus, continuano ad aumentare i ricoveri in Puglia

Decessi

È in atto di fatto la quarta ondata di contagi da Covid-19 in Puglia, spinta anche dalla presenza di tanti turisti. Nelle giornata di ieri, 10 agosto, sono stati riscontrati 316 nuovi casi su 14.240 test effettuati, pari al 2,21% (la media italiana è vicina al 4%). Questa la suddivisione dei nuovi infetti per provincia di residenza:80 Provincia Bat82 Provincia di Lecce27 Provincia di Brindisi23 Provincia di Foggia57 Provincia di Taranto9 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non notaAumentano anche i ricoverati, saliti a 133 (+10) e tra di essi ci sono 18 persone in terapia intensiva (8 solo a Bari). Si tratta, secondo fonti ospedaliere, nella quasi totalità di casi di persone non vaccinate. Attualmente i positivi in Puglia sono 3652 (210 in più rispetto a lunedì) e 3519 sono coloro i quali si stanno curando a casa con sintomi contenuti.Nelle scorse ore è stato registrato un decesso nel barese. Il computo delle vittime è salito dunque a 6675 in tutta la regione. Questo il triste riepilogo:2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo dovrebbe essere aggiornato dal Comune nelle prossime ore.