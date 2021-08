Coronavirus, aumentano i ricoverati in terapia intensiva in Puglia

Decessi

C'è un dato che preoccupa maggiormente la Puglia in queste ore ed è legato agli accessi nelle terapie intensive. Sonoi pugliesi che lottano per la sopravvivenza a causa delle varianti del Covid-19 nei reparti dedicati. In totale sono 123 le persone finite in ospedale (la quasi totalità non vaccinata o con una sola dose di siero) nelle ultime settimane, mentre gli attualmente positivi in Puglia sono quindi 3759 (107 in più rispetto a martedì), mentre 3636 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.585 tamponi rinofaringei, 306 dei quali (pari al 2.25%) ha fatto emergere altrettanti nuovi contagi. Da inizio pandemia sono 258.522 i casi di positività al virus e 248.086 sono i pazienti guariti (197 nelle ultime ore). Di seguito il riepilogo dei nuovi contagi e del totale delle infezioni dal principiare dell'emergenza sanitaria in Puglia.78 Area Metropolitana di Bari​71 Provincia di Lecce65 Provincia Bat40 Provincia di Brindisi28 Provincia di Foggia14 Provincia di Taranto5 casi di residenti fuori regione5 casi di provincia di residenza non nota96322 Area Metropolitana di Bari45816 Provincia di Foggia40026 Provincia di Taranto28308 Provincia di Lecce26321 Provincia Bat20403 Provincia di Brindisi893 residenti fuori regione433 di provincia di residenza non notaNelle ultime ore la Puglia ha dovuto purtroppo registrare altri 2 decessi (le province di residenza non sono state rese note) ed il computo delle vittime è salito a 6677.Il dato di Giovinazzo si spera venga aggiornato al più presto per avere un quadro più completo della situazione in città.