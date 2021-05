Coronavirus, "appena" 90 positivi nelle ultime ore in Puglia

I decessi



La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

In Puglia sono stati effettuati nelle ultime ore 5395 tamponi, 90 dei quali (pari all'1.66%) hanno fatto emergere nuove positività. Si tratta del miglior dato su base giornaliera dall'autunno scorso, conferma dell'affievolimento del virus in queste ultime settimane. Il totale dei pugliesi che hanno contratto l'infezione da inizio pandemia è di 250187, il 10,05% di coloro i quali si sono sottoposti a test orofaringeo.Di seguito il riepilogo dei nuovi contagi per ciascuna provincia pugliese:23 Provincia di Taranto22 Provincia di Lecce14 Provincia Bat11 Provincia di Brindisi11 Area Metropolitana di Bari9 Provincia di FoggiaSul territorio regionale sono stati registrati nella giornata di domenica 30 maggio altri 4 decessi: 1 nel barese, nella Bat, nel tarantino e nel brindisino. Il totale dei morti è salito a 6496 e nella Città Metropolitana sono stati 2237.Scendono a 25683 i positivi attuali al Sars CoV2 (-540 rispetto al sabato) e ben 25048 si sta curando a casa senza sintomi rilevanti o che possano portare ad un ricovero. Il numero dei posti letto occuoati nei reparti Covid è ulteriormente sceso anch'esso: sono 635 i ricoverati in Puglia (-36) e 54 sono le persone che lottano in terapia intensiva.Sale invece il numero dei guariti, secondo il decorso stagionale dei coronavirus: sono stati 626 nelle ultime 24 ore, col totale che è stato aggiornato da inizio pandemia a 218098.Giovinazzo vede presenti attualmente 42 casi sul territorio comunale. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 è di 1226: 1167 sono i guariti e 17 le vittime ufficiali, 7 decedute nel 2020 e 10 nel 2021.