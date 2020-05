Coronavirus, altri dieci positivi in Puglia. Ieri due decessi

Sono saliti a 4.396 i casi di positività al Covid-19 in Puglia da inizio pandemia. I dati, comunicati dal Presidente Michele Emiliano, sentito il Dipartimento promozione della Salute, sono stati aggiornati con i 10 tamponi risultati positivi nelle ultime ore, sui 1.933 effettuati in regione (pari allo 0,51%). Nessun caso ha riguardato residenti nella Città Metropolitana di Bari, in cui si sono infettate 1.442 persone.Con questo aggiornamento, il totale degli attualmente positivi in Puglia è salito a 1.941.Ci sono stati anche altri due morti, uno nel brindisino e l'altro nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Il computo delle vittime pugliesi è purtroppo salito a 473. La provincia più colpita è quella di Foggia con 142 decessi, mentre nell'Area Metropolitana di Bari ce ne sono stati sin qui 125, uno dei quali ha purtroppo riguardato un uomo di 91 anni di Giovinazzo.In ospedale restano ricoverate in reparti Covid 247 pazienti, 7 in meno rispetto al precedente aggiornamento. Di queste, in 22 continuano a lottare in terapia intensiva. Altri 1.672 pazienti si stanno curando in isolamento domociliare, 54 in meno se confrontati con il bollettino di lunedì.Le notizie liete arrivano infine dai guariti: 1.982 pugliesi hanno sconfitto il Coronavirus, un dato certamente confortante per l'intenso lavoro svolto da medici, infermieri ed operatori sanitari.