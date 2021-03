Coronavirus, 797 casi in 24 ore. Il barese verso il cambio di zona

27 morti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo aggiornato

Si fa pesante il bilancio dei contagi nel barese, ben 797 in sole 24 ore, con la Puglia che ne ha fatti registrare 1571 su 12.262 tamponi effettuati, pari al 12,81% del totale. Nell'Area Metropolitana di Bari, che col tarantino è fortemente indiziata di finire in zona arancione rinforzata se non rossa, da inizio pandemia ci sono stati 61.691 casi di positività al Covid-19, una esplosione di casi da ottobre scorso.In tutta la Puglia, invece, da inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.649.866 test rinofaringei, dai quali sono emersi complessivamente 158.908 casi di positività (il 9.63% del campione totale).La nostra regione ha purtroppo fatto registrare anche 27 morti nelle ultime ore, 15 solo nel barese, altro dato su cui le istituzioni stanno riflettendo. Il computo delle vittime sale così a 4188 e 1356 risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.In Puglia ci sono attualmente 36.595 persone positive al virus, con un incremento al netto dei guariti pari a +790 unità. Di questi, 35.033 si stanno curando in isolamento domiciliare. Preoccupa anche la risalita dei numeri dei ricoveri: 1562 sono i posti letto occupati (+30 rispetto a martedì), oltre il 30% di quelli totali, ben oltre la soglia per entrare in zona arancione rinforzata. 165 (+2) sono i pugliesi che lottano in terapia intensiva.Da inizio pandemia sono guarite 118.125 persone, 754 nelle ultime ore. Uno dei pochi dati confortanti di queste giornate.A Giovinazzo si sono ammalate di Sars CoV2 complessivamente 815 persone e 695 sono guarite. Sono purtroppo deceduti 10 giovinazzesi tra in un anno per il virus: il più giovane aveva 57 anni, il più anziano 91. Attualmente sul territorio cittadino ci sono 110 pazienti positivi.