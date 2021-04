Coronavirus: 50 morti nelle ultime ore in Puglia. Da inizio pandemia oltre 160mila guariti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo aggiornato

Sonole vittime del coronavirus registrate venerdì 16 aprile, che hanno portato il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a 5410. I morti sono così suddivisi per provincia di residenza: 22 nel barese, 10 in Capitanata, 7 nel Basso Salento, 6 nel tarantino, 5 nella Bat. In totale i decessi nell'Area Metropolitana di Bari sono stati sin qui 1901, dati che ne fanno la provincia più colpita.Il dato confortante arriva invece dai guariti: in Puglia, con i 1619 registrati nelle ultime ore, sono saliti a 160.424.Nella nostra regione ci sono attualmente 51.594 positivi al virus e 49.416 sono i pugliesi che si stanno curando a casa, mentre 2178 sono le persone ricoverate in ospedale e tra esseNelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1537 contagi, frutto dell'analisi di 13.399 tamponi (pari all'11,47% del campione totale). Di seguito il riepilogo per provincia dei nuovi casi:562 Area Metropolitana di Bari328 Provincia di Taranto266 Provincia di Foggia161 Provincia di Lecce119 Provincia Bat97 Provincia di Brindisi3 casi di provincia di residenza non nota1 caso di residente fuori regioneA Giovinazzo ci sono attualmente 167 positivi al Sars CoV2, mentre in 1109 hanno contratto la malattia da inizio pandemia. In 914 sono guariti, mentre le vittime sono state 16.