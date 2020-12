Coronavirus: 44 morti, 1388 nuovi casi e 768 guariti in Puglia nelle ultime ore

NUOVI CONTAGI E GUARITI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

IL DATO GIOVINAZZESE

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore 44 decessi per Covid-19, 16 nel barese, 15 nella Bat, 6 nel foggiano, 3 nel tarantino, 2 nel leccese, 1 nel brindisino e 1 riferito ad un residente fuori regione. Da inizio pandemia la nostra regione ha perso 2056 persone complessivamente, 603 delle quali erano residenti nel barese.Nella giornata di ieri, 16 dicembre, sono stati registrati altri 1388 casi di positività al Sars CoV2 su 10188 tamponi effettuati, pari al 13,62% del totale. Nella ex provincia barese si sono infettate ben 547 persone nelle ultime ore.Buone notizie dai guariti, che sono stati 768 in poche ore, portando il computo complessivo da inizio emergenza sanitaria a 21.132.Nella nostra regione ci sono attualmente 52.850 positivi al virus, di cui 51.167 in cura presso il proprio domicilio e 1498 ricoverati in ospedale (32 in meno rispetto al dato del martedì). Di questi, purtroppo, ancora 185 lottano in terapia intensiva.A Giovinazzo ci sono 183 persone contagiate dal Covid-19, molte delle quali si trovano in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia si sono infettati 344 giovinazzesi e 158 sono guariti. Purtroppo ci sono state anche 6 vittime, tutte decedute tra marzo e inizio dicembre. Il più anziano aveva 91 anni, il più giovane 63.