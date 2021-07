Coronavirus, 3 morti in Puglia nelle ultime ore. Nessuno nel barese

La situazione attuale in Puglia



Il dato di Giovinazzo

Sono 3 i morti registrati in Puglia nelle ultime ore, 2 nel brindisino ed uno nel Basso Salento. Il computo totale delle vittime in regione è pertanto salito a 6667. Nell'Aerea Metropolitana di Bari non vi sono state vittime per il quinto giorno consecutivo. I decessi da inizio pandemia sono stati 2278.Attualmente in Puglia ci sono 1871 positivi al Sars CoV2 (342 in meno rispetto a domenica) e 1788 di essi si stanno curando a casa, pari al 95,5% del totale. In ospedale restano ricoverati 83 pazienti (-4) e 9 sono coloro i quali purtroppo lottano in terapia intensiva.I guariti nelle ultime ore sono stati 395 ed il totale da inizio pandemia è salito a 246567 su 255105.Nelle ultime 24 ore sono stati ufficializzati 56 nuovi contagi su 4189 tamponi effettuati, pari all'1,33% del campione.A Giovinazzo vi sono attualmente 6 positivi al Covid-19, tutti in discrete o buone condizioni. Da inizio pandemia sono stati 1238 i contagiati, 1215 i guariti e 17 le vittime.