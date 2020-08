Coronavirus: 26 contagi in Puglia, 11 nel barese e ben 6 a Giovinazzo

IL CASO GIOVINAZZESE

IL DATO ATTUALE IN PUGLIA

Sono 26 i nuovi contagi in Puglia risultati dall'analisi di appena 690 tamponi effettuati nelle ultime ore. Un dato davvero preoccupante, a cui si associa quello più definito dell'ex provincia barese, con 11 casi, 6 dei quali, ve lo abbiamo raccontato noi, inerenti a ragazzi e ragazze rientrati a Giovinazzo nella giornata di domenica dalle vacanza a Malta.Uno solo, secondo indiscrezioni da noi raccolte presso le istituzioni locali,Loro e le loro famiglie sono in isolamento domiciliare.Con questi nuovi casi, il totale pugliese è salito a 4.740 positivi da inizio emergenza sanitaria. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime ore sul territorio regionale e quindi il computo delle vittime resta fortunatamente fermo a 554.Sei positivi di rientro da Malta, dunque, tutti giovani 20enni o poco più. Insieme al caso dei 5 ragazzi salentini infettatisi in Grecia, i fatti inerenti a nostri concittadini dimostra come sia facile contagiarsi all'estero e sia prudente restare in Italia in questa anomala estate 2020.Lo ha ricordato il Sindacoche nell'annunciare alla comunità locale quanto accaduto ha scritto anche:Un appello fondamentalmente ripreso nei contenuti anche dal numero uno della task force regionale sull'epidemia,che ha invitato i genitori a far rimanere entro i nostri confini i propri figli. Non è un caso isolato quello pugliese (è già accaduto in altre regioni nei giorni scorsi) e questo ci sta insegnando che il virus può rientrare nel nostro Paese attraverso gli arrivi da altre nazioni.Discorso a parte (che al momento non intendiamo fare) meriterebbero le politiche nazionali e regionali che hanno consentito l'apertura di locali pubblici come le discoteche, nei quali il distanziamento fisico è un'utopia, e che non riescono a porre in essere politiche convincenti sull'immigrazione clandestina, altro tema sentito in materia di contenimento del contagio.Sale il numero dei positivi nella nostra regione, arrivato a 216, di cui ben 37 ora si trova ricoverato in ospedale. Per fortuna nessuno è in terapia intensiva, mentre in 176 (6 a Giovinazzo) si stanno curando in isolamento domiciliare. I guariti, purtroppo, restano sempre 3.973 da alcuni giorni.