Coronavirus, 25 morti e 55 nuovi casi positivi in Puglia

Il totale di casi positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Cresce il dato decessi in Puglia

Il numero di casi di positività al Covid-19 in Puglia è salito complessivamente a 3.622. Lo ha comunicato, nel pomeriggio di martedì 21 aprile, il Presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 1.795; di essi 55 hanno avuto esito positivo. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra la Capitanata (28), l'Area Metropolitana di Bari (19), il leccese (0), la provincia di Taranto (1), il brindisino (4) e la Bat (3). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 45.984 test. Tutti i tamponi positivi saranno inviati all'Istituto Superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.1160 Area Metropolitana di Bari896 provincia di Foggia505 provincia di Brindisi452 provincia di Lecce338 provincia Bat244 provincia di Taranto26 relativi a residenti fuori regione1 non ancora attribuitoI pazienti guariti sono complessivamente, in terapia intensiva restano purtroppo 65 persone dei 569 ricoverati in ospedale. In 2.178 si stanno curando a casa. Attualmente in Puglia ci sono ancora 2.812 persone positive al Covid 19.Sono stati registrati 25 decessi sul territorio pugliese (il dato conta anche morti avvenuti nei giorni scorsi): 11 nella Bat, 5 nel barese, 3 in provincia di Brindisi, 2 in Salento e uno nel tarantino. Il computo totale dei deceduti in regione è perciò salito a 350.