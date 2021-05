Coronavirus, 21 morti in Puglia nelle ultime ore. Diminuiscono i positivi

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Rallenta ancora il contagio da Sars CoV2 in Puglia, ma purtroppo la nostra regione ha fatto registrare altri 21 morti legati alla diffusione del virus nelle scorse ore. Sono stati 21 le vittime, 9 nel barese, 5 nel tarantino, 3 nella Bat, 2 in Capitanata, 2 nel brindisino. Il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia è salito a 6304. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:2196 Area Metropolitana di Bari1464 Provincia di Foggia963 Provincia di Taranto672 Provincia Bat587 Provincia di Lecce366 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaIeri, 18 maggio, sono stati registrati altri 11684 tamponi effettuati e 407 hanno dato esito positivo al virus, pari al 3,48%, un dato in nettissimo calo rispetto alle settimane precedenti.Gli attualmente positivi sono 36.789 (-838 rispetto al lunedì) e 35630 (il 96,9%) si sta curando a casa perché paucisintomatico o con sintomi che non richiedono ospedalizzazione. Nei nostri nosocomi sono ricoverati invece 1159 persone, ben 64 in meno nelle ultime 24 ore. 108 sono purtroppo i pazienti in lotta in terapia intensiva (anche questo dato in calo).Infine il capitolo guariti: su 246901 pugliesi che hanno contratto la malattia, 203808 sono guariti (1224 nelle ultime ore).I numeri giovinazzesi raccontano anch'essi di un calo dei positivi, scesi lo scorso fine settimana a 63, di 17 vittime e di 1135 guariti.