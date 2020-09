Coronavirus, 2 morti e 61 nuovi contagi in Puglia nelle ultime ore

I positivi nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Due morti nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia pugliese

Il dato pugliese

Sono saliti a 6510 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione lunedì 14 settembre. I dati sono aggiornati a ieri, 14 settembre.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 1820,(pari al 3.3%) hanno avuto esito positivo:7 nel tarantino, 6 in Capitanata, 2 nella Bat. Due casi già attribuiti nei giorni scorsi a residenti fuori regione sono stati attribuiti oggi alla provincia di Bari.2487 Area Metropolitana di Bari1529 Provincia di Foggia741 Provincia di Brindisi722 Provincia di Lecce520 Provincia Bat460 Provincia di Taranto50 relativi a residenti fuori regione1 provincia di residenza non notaSono stati registrati altri due decessi nelle ultime ore, entrambi nel tarantino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 572 (un morto anche a Giovinazzo in marzo).162 Provincia di Foggia161 Area Metropolitana di Bari83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat37 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 351539 test. 4225 pazienti sono risultati guariti (24 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi sono quindi 1713, il 12.5% dei quali è ricoverato in ospedale (214) mentre l'87.5% (1499 persone) è in isolamento domiciliare. Otto pazienti sono al momento in terapia intensiva.