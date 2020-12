Coronavirus: 199 attualmente positivi a Giovinazzo. Ieri 34 decessi e 1039 guariti in Puglia

I GUARITI

Nella giornata di ieri la Puglia ha fatto registrare altre 34 vittime per Covid-19. 11 in Capitanata, 11 nel barese, 8 nella Bat, 4 nel tarantino. Il computo totale dei morti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitario è dunque salito a 2428. Di questi, 730 risiedevano nei comuni della Città Metropolitana di Bari.Un dato confortante continua ad arrivare dai guariti. In Puglia sono stati ben 1039 nelle ultime ore, che hanno portato il computo generale a 32.572 persone che si sono lasciate il virus alle spalle.Come riferito dal Sindaco Tommaso Depalma, a Giovinazzo è salito a 199 il numero degli attualmente positivi al virus. Un dato che ha subito una impennata dal 20 dicembre scorso, quando se ne contavano 183. I guariti sono circa 170 complessivamente, mentre i decessi sul territorio cittadino sono stati 6, avvenuti in un lasso temporale compreso tra il 26 marzo e gli inizi di dicembre.I tamponi effettuati sul territorio pugliese nelle ultime 24 ore sono stati 9668 e 749 di essi hanno avuto riscontro positivo. Siamo al 7,74% del totale, un dato che questa volta è inferiore rispetto a quello nazionale, fermo all'8,70%.I nuovi contagiati sono così distribuiti per provincia: 287 Area Metropolitana di Bari; 126 Provincia Bat; 106 Provincia di Taranto; 81 Provincia di Foggia; 74 Provincia di Brindisi; ​59 Provincia di Lecce; 10 residenti fuori regione; 6 casi di provincia di residenza non nota.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1022357 test, dai quali sono emersi 87833 positività (l'8.59% del campione totale).Scritto dei guariti, va sottolineato come attualmente vi siano 52.833 persone positivi al Covid-19 e di queste ben 51.231 si stanno curando a casa perché paucisintomatici o asintomatici. In ospedale scendono i ricoveri in subintensiva, con 1466 presenze, 28 in meno nelle ultime 24 ore. Di questi pazienti, 136 lottano purtroppo in terapia intensiva.