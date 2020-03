Coronavirus, 18 nuovi casi in Puglia

La situazione in Italia

Sono saliti aLo ha comunicato, nella serata di giovedì 12 marzo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, come di consueto sulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della salute. I dati sono aggiornati alle ore 19.Ben 253 i test effettuati sul territorio regionale, 235 dei quali sono risultati negativi.Si è registrato purtroppo un altro decesso in Puglia. Un 75enne di Monteroni è morto nell'ospedale di Galatina: ricoverato da due settimane a Copertino per problemi polmonari, era stato trasferito. Da confermare che la sua morte sia collegata al virus.Guarito invece il paziente zero pugliese, l'uomo di Torricella che ha lasciato ieri l'ospedale.Una crescita di 2249 rispetto a mercoledì. Superati i mille morti (ora 1016); 189 i decessi nella giornata di giovedì.mentre 6650 sono ricoverate con sintomi (di questi) e 5036 restano in isolamento domiciliare. 8725 i casi positivi in Lombardia, 1947 in Emilia-Romagna e 1384 in Veneto, le tre regioni sin qui più colpite.