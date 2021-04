Coronavirus, 175mila guariti in Puglia da inizio pandemia

Ancora 37 morti

Il dato di Giovinazzo

Cresce il numero dei guariti dal Coronavirus in Puglia, dopo le 983 negativizzazioni ufficializzate nelle scorse ore. Il totale, da inizio pandemia, è quindi salito a 175.209 su 229.658 persone che hanno contratto la malattia.Scende invece il numero dei positivi sul territorio regionale (477 i nuovi contagi registrati su 5792 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, pari all'8,23%), attualmente 48728 (543 in meno rispetto a domenica). Di questi, il 96% si cura a casa (46.773 persone), mentre il 4% è ricoverato in ospedale: si tratta di 1955 persone (-18). 243 sono i pazienti in terapia intensiva.Purtroppo non si ferma la mattanza delle ultime settimane: in Puglia sono stati registrati altri 37 decessi, 12 nel barese e in Capitanata, 7 nel tarantino, 3 nella Bat e nel Basso Salento. Il computo delle vittime del Sars CoV2 è quindi aggiornato a 5721. Di seguito il riepilogo delle vittime suddiviso per provincia di provenienza:2020 Area Metropolitana di Bari1371 Provincia di Foggia835 Provincia di Taranto614 Provincia Bat504 Provincia di Lecce322 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaÈ fermo al 19 aprile il dato giovinazzese e racconta di 137 attualmente positivi sul territorio cittadino. In città si sono ammalate 1140 persone e 987 sono stati i guariti. Purtroppo le vittime da inizio emergenza sanitaria sono 16.