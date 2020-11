Coronavirus: 1332 positivi in Puglia nelle ultime ore. I decessi sono stati 27

27 NUOVI DECESSI

LA SITUAZIONE A GIOVINAZZO

I tamponi effettuati ieri, 11, novembre, sul territorio regionale sono stati 7913, 1332 dei quali (pari al 16.83%) hanno avuto riscontro positivo al Covid-19. Attualmente i contagiati in Puglia sono quindiil 6.3% dei quali è ricoverato in ospedale (1273, 102 in più rispetto a martedì) mentre il 93.7% (18826 persone) è in isolamento domiciliare. 144 pazienti (pari allo 0.7% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva. I guariti nelle ultime oreLa nostra regione ha purtroppo fatto registrare anche 27 decessi: 11 nel barese, 8 nel foggiano, 5 nel basso Salento, 2 nella Bat, 1 nel tarantino. Il computo totale dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 896.292 Provincia di Foggia259 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)92 Provincia di Lecce90 Provincia Barletta-Andria-Trani79 Provincia di Taranto76 Provincia di Brindisi8 residenti fuori regioneNella nostra cittadina i casi di positività attuale al Covid-19 restano, sino a diversa comunicazione del Comune, 81. Tra di essi la maggioranza è in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono state circa un centinaio le persone che si sono infettate.