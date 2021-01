Coronavirus: 1.524 nuovi casi, 24 decessi e 1.443 guariti in Puglia nelle ultime ore

24 MORTI IN REGIONE

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

IL DATO DI GIOVINAZZO

I tamponi effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore sono stati 9.191 e 1.524 (pari al 16.58%) hanno dato esito positivo al Covid-19. È quanto emerge dal bollettino giornaliero della Regione, che ha indicato anche come dall'inizio dell'emergenza siano stati effettuati 1.152.452 test rinofaringei, dai quali sono emersi complessivamente 106.102 casi di positività (il 9.2% del campione totale).Tra i nuovi contagiati dal Coronavirus,, mentre il picco lo ha fatto registrare la provincia di Taranto con 450 casi.Sono stati purtroppo registrati anche 24 decessi nelle ultime ore: 8 nel foggiano, 8 nel tarantino, 7 nel barese, 1 nella Bat. Il computo regionale dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 2.779 vittime, 858 delle quali fanno riferimento a persone che vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.858 Area Metropolitana di Bari852 Provincia di Foggia363 Provincia Bat308 Provincia di Taranto198 Provincia di Lecce177 Provincia di Brindisi21 residenti fuori Regione2 di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia ci sono 55.535 attualmente positivi al Sars CoV2 e di questi il 97,2% si sta curando a casa. In ospedale sono calati i ricoveri: i posti letto occupati in regione sono infatti 1.387, 19 in meno in poche ore. Restano a lottare in terapia intensiva 162 pazienti.Il dato più confortante arriva dai guariti, che in Puglia hanno superato i 47mila. Sono esattamente 47.788 e solo nelle ultime 24 ore è stata ufficializzata la negativizzazione di ben 1.443 persone.A Giovinazzo ci sono ufficialmente 187 persone positive al Coronavirus - Covid-19, mentre in 474 lo hanno contratto da inizio pandemia. In 280 hanno superato la malattia, purtroppo la nostra cittadina ha anche pianto sin qui 7 vittime.