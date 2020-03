Conte annuncia: «4,7 miliardi ai Comuni»

I fondi saranno subito a disposizione per i buoni spesa e l'erogazione di generi alimentari per i bisognosi

Lo ha annunciato il Presidente del Consiglionel corso di una conferenza stampa nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo.«Ci affidiamo a loro: ho appena firmato un decreto che dispone il versamento della sommaha affermato.ha spiegato, augurandosi che gli interventi possano partire già dalla prossima settimana.Conte ha fatto appello alla grande distribuzione organizzata, chiedendo alle aziende di provvedere a un ulteriore sconto nei riguardi dei cittadini che saranno dotati dei buoni spesa. Il premier ha garantito una semplificazione dei percorsi di accesso ai contributi già garantiti nei giorni scorsi.«Oggi registriamo. Si allarga la ferita della nostra comunità nazionale. Rivolgo un commosso pensiero e tutti i sentimenti di vicinanza del governo e degli italiani nei confronti dei familiari», ha sottolineato il Premier.«Confidiamo che gli scienziati ci portino buone notizie. Saremo ligi nell'adeguare le nostre misure sulla base delle loro raccomandazioni», ha spiegato ancora il capo dell'Esecutivo.Presente anche il Ministro dell'EconomiaÈ intervenuto, in collegamento video il sindaco di Bariin qualità di presidente dell'Anci, associazione nazionale dei comuni italiani: «La prioritàha dichiarato.«Questo provvedimento, concordato col governo, è a "zero burocrazia" e ci permette di dare risposte immediate tramite i nostri servizi sociali. Distribuiremo le risorse aggiuntive in base alla popolazione e agli indici di povertà dei singoli comuni».