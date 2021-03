Contagio in crescita in Puglia: ieri registrati altri 1634 casi

17 decessi

La situazione attuale

Il dato aggiornato di Giovinazzo

Continua a diffondersi il Covid-19 in Puglia. Nelle ultime ore, nella nostra regione sono stati accertatisu 10.938 tamponi effettuati, pari al 14,93% del totale. Nell'Area Metropolitana di Bari sono 725 i nuovi positivi, 62.416 da inizio pandemia. Il computo dei pugliesi contagiatisi dal principiare dell'emergenza sanitaria è di 160.542.Sono 17 i morti registrati sul territorio regionale nelle ultime ore: 7 nel tarantino, 5 nel barese, 3 in Capitanata, 1 nel brindisino e nel Basso Salento. Il macabro conteggio racconta di 4205 vittime complessive, 1361 delle quali viveva nella ex provincia di Bari. 10 erano giovinazzesi.Attualmente ci sono in Puglia 36.986 positivi al Sars CoV2 e di questi il 95,7% si sta curando a casa. In ospedale aumentano i posti letto occupati: sono 1571 e quindi 9 in più rispetto al bollettino del mercoledì.Buonissime notizie sul versante guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati ben 1226, portando il totale da inizio emergenza sanitaria a 119.351.I numeri giovinazzesi sugli attualmente positivi, aggiornati dal Comune al 9 marzo, sono in controtendenza e quindi in diminuzione. Sono in totale 99, mentre le persone che sul territorio comunale sono decedute sono state 10. In 824 hanno contratto il virus dal marzo 2020, mentre 715 sono i pazienti guariti.