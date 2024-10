Consiglio comunale, cinque punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Giovinazzo è stato convocato per il giorno 30 ottobre alle ore19.00 in seduta straordinaria, nella Sala consiliare di Palazzo di Città, per discutere il seguente Ordine del giorno:1) Comunicazioni del sindaco Michele Sollecito;2) Consegna di una pergamena all'agente di polizia Amorisco Graziano che, nello scorso mese di luglio, fuori dall'orario di servizio e trovandosi casualmente a Giovinazzo, interveniva in un palazzo dove era divampato un incendio mettendo in salvo la famiglia residente nell'appartamento e provvedeva a domare le fiamme prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco;3) Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 18.09.2024.4) Sentenza TAR Puglia – Bari n. 992/2024. Solar Partners S.r.l. c/ Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.5) Approvazione dello schema di convenzione relativo al permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di edifici destinati a edilizia residenziale sociale e servizi alla residenza, su suoli siti in via Madre Teresa di Calcutta, piazza Don Tonino Bello e via S. Benedetto, in catasto al foglio 2, particelle 1785, 1797 e 1815 (Lotto S1) e al foglio 2, particelle 1450, 1476 e 1501 (Lotto S2), ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del piano urbanistico esecutivo denominato "Riassetto del Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare della maglia C4 del vigente P.R.G.", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13 aprile 2022.