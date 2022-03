Confcommercio Bari-Bat, Alessandro Ambrosi confermato presidente

Alessandro Ambrosi commercio;

Roberta Chionno commercio;

Teresa Lucamante commercio;

Francesco Pomarico commercio;

Andrea Nazzarini per gli ambulanti;

Francesco Caizzi turismo;

Antonia Massaro turismo;

Gaetano Frulli servizi alle imprese;

Nicola Pertuso servizi alle imprese;

Nicoletta Lombardi servizi alle imprese.

Alessandro Ambrosi è stato confermato alla guida della Camera di Commercio di Bari, Con lui 10 rappresentanti della Confcommercio Bari BAT nel Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il prossimo quinquennio. Un eccellente traguardo risultato dell'intesa siglata tra le varie associazioni.In consiglio tra i seggi siederanno, in rappresentanza dei settori previsti dallo statuto camerale:Per la prima volta è stata riconosciuta la rappresentanza al settore ambulanti all'interno del Consiglio della Camera di Commercio di Bari e Bat, con il vicepresidente nazionale Fiva-Confcommercio, Andrea Nazzarini. «Sono felice per tutto il settore del commercio ambulante delle Province di Bari e Bat che rappresenteremo con il collega Montaruli. Gli ambulanti con tanta sofferenza continuano a resistere di fronte alle difficoltà quotidiane di quello che considero ancora oggi essere il più bel lavoro al mondo».«Metterò a disposizione del consiglio camerale e delle imprese dell'intero territorio la mia esperienza maturata nel settore dei pubblici esercizi, turismo e intrattenimento», ha sottolineato Nicola Pertuso, presidente FIPE Confcommercio Puglia. «Sono emozionata, orgogliosa e gratificata di questo incarico, che prendo anche in memoria di mio padre per il che ha svolto in questi anni con tanti sacrifici. Ovviamente il mio impegno sarà quello di lavorare per migliorare l'intera categoria», aggiunge Teresa Lucamante, presidente Federmobile Confcommercio Bari BAT.«Ringrazio il presidente Emiliano per la puntuale assistenza e i rigorosi e rapidi controlli nello svolgimento della procedura - conclude Alessandro Ambrosi Presidente di Confcommercio Bari BAT - siamo davvero soddisfatti per il risultato raggiunto, ma anche consapevoli dell'importante lavoro di rappresentanza delle varie categorie, che andremo a svolgere, soprattutto in un periodo delicato come quello attuale. I settori del commercio, del turismo e degli ambulanti sono stati fortemente colpiti dalla crisi di questi 2 anni. Abbiamo un compito importante e lo svolgeremo fino in fondo».