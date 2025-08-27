Un limone depredato. <span>Foto L.C. </span>
Un limone depredato. Foto L.C.
Attualità

Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”

Necessario un presidio nelle zone rurali da parte delle forze dell’ordine

Giovinazzo - mercoledì 27 agosto 2025 Comunicato Stampa
Una serie di episodi che hanno visto vittime di furti di prodotto in campo alcuni agricoltori nel sud-est barese negli ultimi giorni, riaccendono l'attenzione sulla necessità di presidio delle zone rurali da parte delle forze dell'ordine per scongiurare fenomeni criminali di questo tipo.
Confagricoltura Bari-Bat ravvisa essenziale che venga prevista una riunione in Prefettura per coordinare le attività di controllo e prevenzione.

In merito inoltre alle attività di controllo in agricoltura, si segnala inoltre che sempre nel Sud Est Barese le forze dell'ordine e il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri stanno evidenziando una serie di irregolarità nelle aziende agricole, in un periodo cruciale per la raccolta dell'uva e la semina degli ortaggi. Sanzioni sono state eseguite a imprese agricole per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza e sulle condizioni dei lavoratori nei campi.

In questo contesto Confagricoltura Bari-Bat lancia un appello alle istituzioni chiedendo un tavolo tecnico affinché si avvii con urgenza un percorso di revisione bilaterale e condiviso del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, introducendo norme realmente calzanti rispetto alle specificità dell'agricoltura.

"Siamo pienamente consapevoli dell'assoluta necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori nei campi e sui luoghi di lavoro– spiega Del Core – ma servono strumenti normativi concreti e praticabili, non un quadro regolatorio pensato per altri settori e poi calato forzatamente su quello agricolo, che va regolamentato secondo le proprie specificità. Il tipo di lavoro, contraddistinto da rischi non particolarmente significativi e comunque non paragonabili a quelli di altri settori, condizionato da fattori climatici variabili, con esigenze estemporanee ed improvvise di ingaggio della manodopera, in base ai cicli produttivi stagionali, richiede un approccio completamente diverso rispetto a quello previsto per l'industria o l'edilizia, ad esempio".

Confagricoltura Bari-Bat sottolinea che l'attuale normativa crea una mole di adempimenti burocratici spesso inattuabili dalle imprese, anche quelle più strutturate, nei tempi e secondo le modalità previste.

"Non mettiamo in discussione l'attenzione per la sicurezza del lavoro nel nostro settore, i nostri imprenditori sono sensibili rispetto a questo tema e si impegnano a rispettare le regole, per questo non ravvisiamo necessario dare la caccia alle streghe, talvolta arrivando, cone riportatoci da alcune aziende, ad utilizzare anche toni inquisitori nei confronti di lavoratori e datori di lavoro, durante l'attività di controllo. Alle volte registriamo addirittura difficoltà interpretative nel verificare il rispetto delle normative e la loro corretta applicazione durante le ispezioni , anche da parte degli enti che sono deputati controlli ( Ispettorato del Lavoro, Nil , Reparto tecnico…) aggiunge Del Core – e questo oltre a favorire spesso incertezza nell'organizzazione del lavoro, rischia di generare pressione immotivata sull'attività di impresa, nonché controversie e ulteriori complicazioni burocratiche, che ci piacerebbe potessero essere evitate.

Confagricoltura Bari-Bat ribadisce l'urgenza di attivare un tavolo tecnico con la Regione Puglia e gli organi di controllo affinché si costruisca un modello di sicurezza partecipato e sostenibile, che metta al centro la dignità del lavoro e la competitività sana delle imprese agricole e del territorio.
  • furto
Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana
26 agosto 2025 Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana
"Favolosi 50 ", la celebrazione dei cinquantenni di Giovinazzo
26 agosto 2025 "Favolosi 50", la celebrazione dei cinquantenni di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Ritrovata a Giovinazzo borsa rubata a Bisceglie: la proprietaria ringrazia Cronaca Ritrovata a Giovinazzo borsa rubata a Bisceglie: la proprietaria ringrazia Il gesto semplice di un cittadino giovinazzese ha ridato il sorriso ad una donna
Xylella a Giovinazzo, l'incontro pubblico con Salvatore Infantino
26 agosto 2025 Xylella a Giovinazzo, l'incontro pubblico con Salvatore Infantino
Disabilità, anche Giovinazzo tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana
25 agosto 2025 Disabilità, anche Giovinazzo tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana
Il giovinazzese Alessandro Garofalo firma con il Monopoli 1966
25 agosto 2025 Il giovinazzese Alessandro Garofalo firma con il Monopoli 1966
Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
25 agosto 2025 Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
Miss Italia, a Giovinazzo eletta Miss Cinema Puglia
25 agosto 2025 Miss Italia, a Giovinazzo eletta Miss Cinema Puglia
Polisportiva Juvenatium organizza il secondo Torneo di Bocce "Città di Giovinazzo "
25 agosto 2025 Polisportiva Juvenatium organizza il secondo Torneo di Bocce "Città di Giovinazzo"
Santommaso Festival, il bilancio dell'ultima serata
25 agosto 2025 Santommaso Festival, il bilancio dell'ultima serata
Risalita edicola di Maria SS di Corsignano: una comunità si è rimessa in cammino - VIDEO
24 agosto 2025 Risalita edicola di Maria SS di Corsignano: una comunità si è rimessa in cammino - VIDEO
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.